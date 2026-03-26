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Scicli, paura in centro: uomo con il volto dipinto di rosso gira con un’ascia. Fermato dai Carabinieri

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SCICLI, 26 Marzo 2026 – Momenti di forte tensione quelli vissuti nelle scorse ore nel cuore di Scicli, dove un uomo si è aggirato per le vie cittadine impugnando un’ascia di grosse dimensioni e con il volto coperto da vernice rossa. L’episodio ha generato immediato allarme tra i passanti, facendo scattare numerose segnalazioni al numero di emergenza.

Le chiamate giunte alla Tenenza di Scicli descrivevano una scena inquietante: un soggetto che circolava armato tra la folla. I militari, già impegnati nei servizi di perlustrazione disposti dal Comando Provinciale di Ragusa, hanno avviato immediate ricerche setacciando le strade del centro.

L’uomo, un 36enne di origini colombiane residente in zona, è stato intercettato in Corso Umberto. Al momento del fermo, avvenuto in collaborazione con il personale della Polizia Locale, il soggetto stringeva ancora tra le mani l’arma bianca.

I Carabinieri sono riusciti a operare in sicurezza, disarmando l’uomo e recuperando l’ascia. Dagli accertamenti lo strumento è risultato essere particolarmente pericoloso: 40 centimetri di lunghezza, con una lama da 20 centimetri.

L’arma è stata posta sotto sequestro per evitarne ogni possibile utilizzo improprio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Il 36enne è stato accompagnato presso gli uffici della Tenenza per l’identificazione e le procedure di rito. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea e dovrà rispondere della violazione della normativa vigente in materia di armi.

“L’operazione sottolinea l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio — spiegano dal Comando — fondamentale per intercettare tempestivamente situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.”

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato resta al vaglio della magistratura fino a sentenza definitiva.

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