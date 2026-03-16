A Modica, la mostra “SANTI- Icone per un tempo profano” di Ilde Barone

Modica, 16 Marzo 2026 – Inaugura sabato 21 marzo, alle 19, la mostra “SANTI – icone per un tempo profano” di Ilde Barone, un nuovo progetto espositivo che propone una riflessione sul rapporto tra sacralità, immagine e contemporaneità.

Attraverso una serie di opere che dialogano con l’immaginario iconografico della tradizione religiosa, l’artista rielabora simboli e forme legati alla figura del santo, trasformandoli in immagini essenziali e fortemente evocative. Elementi come l’aureola, gli ornamenti e i rimandi alla devozione popolare diventano segni visivi capaci di suggerire una presenza e allo stesso tempo uno spazio di interrogazione.

Il titolo della mostra, icone per un tempo profano, richiama proprio questa tensione: l’icona, da immagine tradizionalmente legata al culto, viene ripensata come dispositivo poetico e visivo attraverso cui interrogare il senso del sacro nel presente.

Le opere in mostra si collocano così in un territorio sospeso tra memoria iconografica e sensibilità contemporanea, dove il riferimento alla tradizione diventa punto di partenza per una ricerca che guarda alla dimensione spirituale come esperienza umana, universale e condivisa.

La mostra, che si svolgerà in Corso Umberto 121 a Modica, è accompagnata da un testo critico della storica e critica d’arte Maria Teresa Zagarone.

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