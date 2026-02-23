Al “Guzzardi” di Vittoria attivo dal 2 marzo il nuovo ambulatorio di Malattie infettive

Vittoria, 23 febbraio 2026 – L’ASP di Ragusa comunica l’attivazione, a partire dal 2 marzo, presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dell’ambulatorio di Malattie infettive, un nuovo presidio specialistico che potenzia l’offerta assistenziale e consolida la rete dei servizi di prossimità.

L’ambulatorio, realizzato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione. Da un lato, sarà al servizio del nosocomio vittoriese, garantendo consulenze infettivologiche dedicate alle aree medica e chirurgica e al Pronto soccorso, con l’obiettivo di assicurare valutazioni tempestive e ottimizzare i percorsi clinico-assistenziali. La presenza dello specialista consentirà di ridurre il ricorso a consulenze presso altri presidi o in modalità a distanza, migliorando l’appropriatezza e l’efficacia della presa in carico.

Al contempo, il nuovo ambulatorio sarà aperto anche all’utenza esterna, rafforzando la risposta sul territorio. L’accesso avverrà tramite prenotazione CUP ogni lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

L’iniziativa si configura come progetto pilota sperimentale fortemente voluto dall’Azienda. Responsabile della progettualità è il dottor Gaetano Cabibbo, Direttore del Dipartimento di Medicina, che ne ha promosso l’attivazione insieme alla Direzione generale dell’ASP. La referente dell’ambulatorio, che fa capo all’U.O.S.D. di Malattie Infettive di Ragusa, è la dottoressa Gemma Fuduli.

“L’attivazione dell’ambulatorio di Malattie infettive a Vittoria – dichiara il Direttore generale, Giuseppe Drago – rappresenta un investimento concreto nella sanità di prossimità e nella qualificazione dell’assistenza specialistica. Portiamo competenze direttamente all’interno del presidio e le mettiamo, allo stesso tempo, a disposizione del territorio, migliorando la tempestività delle consulenze e la continuità della presa in carico”.

