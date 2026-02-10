  • 10 Febbraio 2026 -
  • 10 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Gianni Cassisi: Il “Tocco Modicano” torna a Casa Sanremo 2026

Modica, 10 Febbraio 2026 – Modica torna a farsi sentire nel cuore pulsante del Festival. Per Gianni Cassisi, il viaggio verso la città dei fiori non è più solo una novità, ma una prestigiosa riconferma: anche per l’edizione 2026, il professionista modicano è stato selezionato per far parte dello staff della Relax Zone di Casa Sanremo.

Essere scelti nuovamente in un contesto così frenetico e d’élite non è un dettaglio da poco. È il segno tangibile di una professionalità consolidata, dove la capacità di gestire lo stress e offrire benessere ad artisti e addetti ai lavori diventa un elemento essenziale per il successo del grande ingranaggio festivaliero.

Per Gianni Cassisi, questa nuova chiamata rappresenta molto più di una semplice trasferta lavorativa. È un premio alla fiducia costruita sul campo, un attestato di stima che sottolinea come la dedizione e l’affidabilità siano i veri pilastri del suo operato.

