Attualità | Ragusa

Il Prefettoriceve il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Ragusa

Ragusa, 03 Febbraio 2026 – Il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, ha ricevuto il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Ing. Fabrizio Pirillo, nel giorno del suo insediamento. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, il Prefetto ha evidenziato il ruolo centrale dei Vigili del Fuoco quale presidio di sicurezza e di garanzia sul territorio provinciale, sottolineando l’importanza delle attività di prevenzione e di pronto intervento a tutela dell’incolumità pubblica.

Il Prefetto ha, inoltre, espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che assicura quotidianamente risposte tempestive ed efficaci alle esigenze di sicurezza della comunità.

 

