Vittoria, approvato il Bilancio 2026-2028: un atto che coniuga prudenza e visione

Vittoria, 30 gennaio 2026 – Il Consiglio comunale di Vittoria ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028, un documento che l’Amministrazione definisce di “verità e rigore”, frutto di un complesso lavoro di risanamento avviato nel 2022 che ha consentito di traghettare l’Ente fuori dal deficit strutturale, garantendo oggi maggiore efficienza nei servizi e una sensibile riduzione dei tempi medi di pagamento verso imprese e professionisti. L’Assessore alle Politiche Finanziarie, Giuseppe Fiorellini, ha espresso un sentito ringraziamento per il lavoro corale svolto dall’intera macchina amministrativa, sottolineando un risultato politico e gestionale di primo piano: il potenziamento e la valorizzazione del capitale umano dell’Ente.

“Questo bilancio è il risultato di una visione riformatrice che non si è fermata davanti alle difficoltà – ha dichiarato Fiorellini –. Siamo partiti nel 2022 con soli tre dirigenti e con un vero e proprio ‘campo minato’ di vincoli finanziari e burocratici, e anche di trappole politiche, costruito attorno alle politiche di risanamento. Nonostante queste strettoie, le scelte lungimiranti in materia di equilibri di bilancio ci hanno consentito di rafforzare e valorizzare le risorse umane, implementando la squadra dirigenziale e dotando il Comune di una guida amministrativa solida”.

“Questo traguardo – ha aggiunto – appartiene a tutte le Direzioni del Comune, che hanno lavorato in piena sinergia per il bene della città. Un ringraziamento particolare va alla Direzione Bilancio che, oltre alla redazione degli atti contabili, ha saputo esercitare una vera regia amministrativa degli equilibri finanziari, e che insieme a tutte le altre Direzioni ha tradotto l’indirizzo politico-amministrativo in atti concreti. Una macchina amministrativa rigenerata è il primo, vero motore del cambiamento”.

L’Assessore Fiorellini ha ribadito con forza la linea di responsabilità verso le future generazioni: “Oggi il Comune ha recuperato capacità di indebitamento. Tuttavia, la nostra strategia resta improntata alla prudenza: questa condizione va utilizzata con intelligenza, ma la nostra priorità rimane l’attrazione di risorse extra-comunali, come già avvenuto con PNRR, FUA e PON Metro. Vogliamo puntare alla rigenerazione complessiva della città mantenendo l’Ente finanziariamente solido e sostenibile”.

Il Bilancio 2026-2028 consolida i risultati della gestione virtuosa del 2025. Grazie a un’efficace azione di contrasto all’evasione fiscale (con recuperi su IRPEF, IMU e TARI), l’Amministrazione è riuscita a:

Mantenere gli equilibri di bilancio, assorbendo i rincari energetici senza aumentare la pressione fiscale;

Potenziare il settore sociale, destinando oltre 3 milioni di euro all’inclusione e all’adeguamento dei contratti delle Cooperative Sociali (CCNL);

Garantire importanti interventi infrastrutturali, dalla messa in sicurezza di via Paolo Arias alla progettazione per contrada Alcerito, il rilancio di via Cavour. Ed ancora interventi sulla Vittoria- Scoglitti, Via Pietro Gentile, Viale Iazzizzotto, Via Farini zona case popolari.

“Consegniamo alla città un Bilancio realmente al servizio della comunità – conclude l’Amministrazione – che, coniugando prudenza e visione, punta a costruire un Comune sempre più strutturato e solido, capace di raccogliere la sfida della rigenerazione urbana e di rendere Vittoria una città più moderna, sicura e solidale”.

A commentare l’approvazione del Bilancio è stato anche il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha evidenziato il valore politico e amministrativo del documento approvato: “Questo Bilancio non è un atto contabile qualsiasi, ma il risultato di un percorso lungo, serio e spesso faticoso. È la dimostrazione che, con rigore, responsabilità e visione, si può risanare un Ente senza rinunciare a programmare il futuro. Oggi Vittoria è un Comune più credibile, più solido e più rispettoso del lavoro delle imprese, dei professionisti e dei cittadini. È un risultato che appartiene a tutta la città e a una squadra amministrativa che ha scelto di non cercare scorciatoie”.

