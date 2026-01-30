Vittoria al fianco di Niscemi: la visita del Sindaco Aiello per esprimere solidarietà e sostegno concreto

Niscemi, 30 gennaio 2026 – Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, accompagnato dalla Presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore e dal Comandante della Polizia Municipale Filippo Pangrazi, si è recato ieri sera a Niscemi per incontrare il Sindaco Massimiliano Conti e manifestare, a nome dell’intera comunità vittoriese, la propria vicinanza in un momento particolarmente delicato e drammatico per la città niscemese.

Una visita sentita e carica di significato, segnata dalla preoccupazione per una situazione che continua a destare forte allarme: il terreno che ancora si sgretola, il numero crescente di famiglie sfollate e un territorio profondamente ferito dagli eventi che lo hanno colpito duramente.

Fino a tarda sera, il Sindaco Aiello si è confrontato con il primo cittadino di Niscemi, evidenziando la piena disponibilità del Comune di Vittoria a mettere a disposizione, quanto nelle sue disponibilità, uomini e mezzi per sostenere la collettività niscemese e contribuire alla gestione dell’emergenza.

Anche la Presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore ha ribadito l’impegno istituzionale, dichiarando la disponibilità dell’intero Consiglio comunale di Vittoria a offrire supporto e collaborazione, nel segno della solidarietà tra comunità e dell’unità dei territori di fronte alle difficoltà.

Accanto all’azione delle istituzioni, emerge con forza anche il grande cuore della comunità vittoriese. Già in queste ore, diverse associazioni di Vittoria, in maniera autonoma e spontanea, hanno avviato campagne di sensibilizzazione e raccolte di beni di prima necessità, dimostrando ancora una volta lo spirito di altruismo, generosità e vicinanza concreta che da sempre contraddistingue i cittadini vittoriesi.

A questo slancio solidale si affianca anche l’impegno diretto dell’Amministrazione comunale: il Comune di Vittoria sta provvedendo all’organizzazione di una raccolta di beni di prima necessità, coordinata con le realtà del territorio, per offrire un aiuto immediato e concreto alla popolazione di Niscemi colpita dall’emergenza.

Un segnale importante di solidarietà autentica, che nasce dal basso e si rafforza attraverso l’azione delle istituzioni, confermando come, nei momenti di difficoltà, Vittoria sappia rispondere con unità, responsabilità e attenzione verso chi soffre.

Salva