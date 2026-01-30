Tragedia nel cuore di Vittoria: neonata di 26 giorni muore in Via del Quarto

VITTORIA, 30 Gennaio 2026 – Un venerdì di lutto e sgomento per la comunità di Vittoria. In una mattinata che doveva scorrere come tante, il centro storico si è trasformato nel teatro di un dramma indicibile: una neonata di appena 26 giorni ha perso la vita all’interno di un’abitazione in Via del Quarto, proprio a pochi passi dalla sede del Consiglio Comunale.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe spirata tra le braccia della madre. Nonostante l’allarme sia scattato immediatamente, per la neonata non c’è stato nulla da fare. La famiglia, di origine straniera e già composta da altri quattro figli, è sprofondata in un dolore straziante che ha rapidamente contagiato l’intero quartiere.

Sul posto è intervenuto un massiccio schieramento della Polizia di Stato. L’area è stata transennata per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari in totale isolamento. Sebbene l’ipotesi principale resti quella di una morte per cause naturali — legata forse a un improvviso arresto cardiocircolatorio o a un rigurgito notturno — un dettaglio ha imposto estrema prudenza agli investigatori.

Durante l’ispezione cadaverica, il medico legale ha rilevato una macchia di sangue in prossimità della bocca della piccola. Questo particolare ha spinto le autorità a prolungare gli accertamenti.

In Via del Quarto il silenzio è rotto solo dal riverbero dei lampeggianti blu delle volanti. I residenti, scesi in strada visibilmente commossi, osservano impotenti le operazioni delle forze dell’ordine. La cittadinanza si stringe attorno a una famiglia numerosa che, in pochi istanti, ha visto spegnersi una vita appena sbocciata.

Si attendono nelle prossime ore le conclusioni del medico legale per fare definitiva chiarezza su un decesso che, per ora, resta avvolto da interrogativi tecnici necessari a chiudere il caso.

foto Franco Assenza

