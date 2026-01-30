Promozione. Impegnativa trasferta del Santa Croce Calcio in quel di Canicattini

Santa Croce Camerina, 30 gennaio 2026 – La quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, propone al Santa Croce Calcio l’impegnativa trasferta contro il Città di Canicattini.

La squadra allenata da mister Fabio Campanaro, dopo aver riconquistato la terza posizione in classificabin campionato è chiamata a dare quella continuità di risultati che è mancata nelle ultime trasferte.

Di fronte si troverà una squadra di tutto rispetto, allenata dall’ex Ronny Valerio che porta a corredo una rosa di giocatori validi per la conquista di un posto nei play off.

I canarini aretusei vengono dal pareggio esterno contro lo Scicli e in casa hanno uno score di tutto rispetto che li rende quasi implacabili

Dall’altra sponda biancazzurra mister Campanaro alla ripresa degli allenamenti ha ritrovato una squadra con il morale a mille, caricatissima a continuare a fare bene.

Naturalmente il trainer biancazzurro ha buttato acqua sul fuoco, stemperando gli animi e riportando a quella normalità che esige una gara come quella di domenica.

Campanaro ha inviato i suoi ragazzi a rimanere umili e concentrati sul pezzo, il campionato è ancora lungo e c’è molta strada da macinare e metri da conquistare.

La somma di quei metri faranno la differenza fra la vittoria e la sconfitta, fra l’essere riusciti a conquistare i play off o accontentarsi di aver raggiunto la salvezza

La gara si giocherà allo stadio Comunale di Canicattini Bagni e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere l’incontro sarà una terna tutta nissena capitanata dal signor Umberto Forti che sarà collaborato dai signori Salvatore Gruttadauria e Enrico Maria Falsone.

Salva