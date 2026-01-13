Paura ad Acate: fiamme in un’abitazione di via Amorelli

ACATE, 13 Gennaio 2026 – Momenti di apprensione nella serata di lunedì ad Acate, dove un incendio è divampato intorno alle ore 21:00 in un’abitazione situata in via Amorelli, in pieno centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scaturito accidentalmente, probabilmente a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico. Le fiamme hanno avvolto rapidamente parte dei locali, attirando l’attenzione dei residenti della zona. Fondamentale è stata la rapidità dei soccorsi: l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria è stato immediato. I pompieri sono riusciti a domare il rogo prima che potesse propagarsi agli edifici adiacenti, mettendo in sicurezza l’intera area. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate. Al momento dell’incendio, gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo tempestivamente. Resta invece ancora da definire l’entità dei danni materiali all’immobile, che sono attualmente in fase di quantificazione.

foto Franco Assenza

