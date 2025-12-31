  • 31 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Capodanno a Ragusa: due ordinanze per la sicurezza urbana e la tutela del decoro

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 dicembre 2025 – In occasione delle festività di Capodanno, l’Amministrazione Comunale di Ragusa ha varato due specifiche ordinanze sindacali volte a garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali.

1. Divieto di Botti e Artifici Pirotecnici
Al fine di prevenire infortuni e tutelare i soggetti fragili e gli animali dallo stress acustico, è stato disposto il divieto assoluto di accensione, lancio e sparo di petardi, botti e fuochi d’artificio.
Il divieto sarà vigente dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 1° gennaio 2026 ed è valido in tutte le piazze comunali (incluse Piazza Libertà, Piazza San Giovanni, Piazza Duomo, Piazza Pola), gli spazi pubblici e le zone del centro urbano soggette ad assembramenti.

2. Restrizioni su Vetro e Metallo
Per prevenire rischi legati all’abbandono di oggetti contundenti e garantire il decoro durante gli eventi pubblici, è vietata la detenzione e il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo.
In questo caso il divieto sarà in vigore dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino al termine delle manifestazioni (circa le 03:30 del 1° gennaio 2026).
Le aree interessate sono Piazza San Giovanni (Ragusa Superiore), Piazza Pola (Ragusa Ibla) e relative strade limitrofe.
Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno dei locali autorizzati o nelle loro pertinenze esterne.

