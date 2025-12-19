  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Modica | Spettacolo

Modica, torna il tradizionale “Concerto di Santo Stefano”: giunge alla 23^ edizione

Appuntamento il 26 dicembre presso la Chiesa Madre di San Pietro Apostolo con il Coro Polifonico "Claudio Monteverdi"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 19 Dicembre 2025  – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama culturale ibleo: il Concerto di Santo Stefano, inserito nella rassegna “Natale in Coro”, che quest’anno festeggia il traguardo della sua 23ª edizione.

L’evento vedrà come protagonista il rinomato Coro Polifonico ed Ensemble d’Archi “Claudio Monteverdi”, istituzione musicale che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio. La serata sarà arricchita dalla presenza di Gianluca Melilli, nel ruolo di lettore; di Orazio Baglieri alla direzione orchestrale e corale.

Il concerto si terrà venerdì 26 dicembre 2025 a partire dalle 19.30. La cornice scelta è, come da tradizione, la splendida Chiesa Madre di San Pietro Apostolo a Modica, luogo ideale per esaltare le sonorità della musica sacra e polifonica.

L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale “Claudio Monteverdi” di Modica. L’ingresso è libero, offrendo così a tutta la cittadinanza e ai turisti l’opportunità di godere di un momento di alta elevazione spirituale e artistica durante le festività.

© Riproduzione riservata
586656

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube