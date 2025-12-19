Modica, torna il tradizionale “Concerto di Santo Stefano”: giunge alla 23^ edizione

MODICA, 19 Dicembre 2025 – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama culturale ibleo: il Concerto di Santo Stefano, inserito nella rassegna “Natale in Coro”, che quest’anno festeggia il traguardo della sua 23ª edizione.

L’evento vedrà come protagonista il rinomato Coro Polifonico ed Ensemble d’Archi “Claudio Monteverdi”, istituzione musicale che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio. La serata sarà arricchita dalla presenza di Gianluca Melilli, nel ruolo di lettore; di Orazio Baglieri alla direzione orchestrale e corale.

Il concerto si terrà venerdì 26 dicembre 2025 a partire dalle 19.30. La cornice scelta è, come da tradizione, la splendida Chiesa Madre di San Pietro Apostolo a Modica, luogo ideale per esaltare le sonorità della musica sacra e polifonica.

L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale “Claudio Monteverdi” di Modica. L’ingresso è libero, offrendo così a tutta la cittadinanza e ai turisti l’opportunità di godere di un momento di alta elevazione spirituale e artistica durante le festività.

Salva