Un’altra vittoria in casa per la formazione sciclitana dell’Iblea Basket

Scicli, 16 dicembre 2025 – L’Iblea Basket Scicli conclude nel migliore dei modi l’ottava gara del campionato di Serie C femminile, superando con autorità la A.S. Dil. Polisportiva Team 79 e confermandosi protagonista sul parquet di casa.

L’incontro si è concluso con un punteggio di 63-30 per le padrone di casa, che dopo un avvio in salita (7-11 nel primo quarto) cambiano marcia e prendono in mano il controllo del match. Nel secondo periodo arriva il sorpasso (parziale 15-9) e al rientro dagli spogliatoi le sciclitane allungano in modo decisivo con un terzo quarto da 17-6, chiudendo poi ogni discorso con l’ultima frazione vinta 24-4.

L’Iblea mostra un contributo corale, con rotazioni ampie e responsabilità distribuite tra le varie giocatrici, guidate in panchina da coach Sgarlata. La difesa intensa e la capacità di alzare il ritmo nella seconda parte di gara hanno fatto la differenza contro la Polisportiva Team 79 di coach Barravecchia, costretta progressivamente a cedere di fronte all’energia e alla profondità del roster sciclitano. Causarano risulta anche questa settimana la migliore realizzatrice della categoria a livello regionale.

Per l’Iblea si tratta di un successo netto che dà fiducia al gruppo e al pubblico locale, confermando la crescita del movimento cestistico femminile in città.

Con questa vittoria della terza giornata del girone di ritorno l’Iblea con 6 punti si posiziona in classifica al secondo posto, a parimerito con Siracusa e Ragusa, mentre al primo si conferma la San Matteo Messina, che sarà la prossima avversaria fuori casa il 29 dicembre.

Tabellino di gara: Causarano 21, Drago 13, Carnemolla 6, De Luca 6, Galanti 6, Fidone 2, Manenti 2, Sarnari 2, Schembari 2, Tiralongo 2, Cappellone 1, Ruta –

Salva