Modica, il Consiglio comunale esprime preoccupazione per il danneggiamento delle auto della Guardia di Finanza

Modica , 28 novembre 2025 – Il Consiglio comunale di Modica interviene con fermezza sul grave episodio avvenuto nella notte, quando tre autovetture in dotazione alla Guardia di Finanza sono state danneggiate davanti alla caserma cittadina. Un fatto definito “serio” dalle istituzioni locali, che richiamano l’attenzione della comunità sui valori della convivenza civile e del rispetto delle istituzioni. La presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha espresso a nome dell’intera assise la piena solidarietà alla Guardia di Finanza e a tutte le Forze dell’Ordine. “Ogni giorno – ha ricordato – svolgono un ruolo fondamentale per la tutela della legalità e per la sicurezza della nostra comunità”. Minardo ha inoltre sottolineato come episodi di questo tipo non riflettano l’identità di Modica, “una città che ha sempre creduto nella collaborazione, nel dialogo e nel senso civico”. Il Consiglio comunale auspica che sulla vicenda venga fatta piena chiarezza e rinnova la fiducia nel lavoro degli inquirenti e delle autorità competenti. Allo stesso tempo, invita ad evitare letture allarmistiche o divisive: “Nei momenti più delicati – si legge nella nota – le istituzioni devono saper offrire equilibrio, coesione e responsabilità”. La presidente Minardo ha ribadito anche l’importanza di mantenere un costante confronto con la Prefettura e con tutte le istituzioni preposte, affinché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza e prevenzione sul territorio. Modica, conclude il Consiglio, “resta una comunità unita, rispettosa e consapevole del valore del vivere civile”. Un episodio isolato non può minare questo patrimonio condiviso, che l’amministrazione si impegna a difendere con fermezza e serenità istituzionale.

