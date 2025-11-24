  • 24 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica: la Polizia Stradale ritrova e soccorre una persona anziana scomparsa sulla SS 115

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 Novembre 2025  – Un intervento tempestivo da parte degli agenti della Polizia Stradale ha avuto un lieto fine nella notte tra sabato e domenica, quando una persona anziana che si era allontanata dalla propria abitazione a Modica è stata ritrovata e messa in salvo.

Un equipaggio della Polizia Stradale di Vittoria, impegnato nei controlli di routine sulle principali arterie della provincia, ha notato un’anomalia intorno alle tre del mattino. L’attenzione degli operatori è stata richiamata dalla presenza di una persona anziana che percorreva a piedi la trafficata Strada Statale SS 115, in prossimità del Ponte Guerrieri di Modica.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti per raggiungere l’uomo, che si trovava in un evidente stato confusionale e versava in condizioni di potenziale pericolo, data l’ora tarda e la posizione sulla strada a scorrimento veloce. Raggiunto l’anziano, gli operatori lo hanno prontamente tranquillizzato e messo in sicurezza.

Dai successivi e rapidi accertamenti, la Polizia Stradale ha potuto appurare che l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione a Modica nel primo pomeriggio del giorno precedente.

I familiari, fortemente preoccupati per l’assenza prolungata e inspiegabile del congiunto, avevano già denunciato l’allontanamento al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, dando il via alle ricerche che, fino a quel momento, avevano dato esito negativo.

Dopo il ritrovamento, l’anziano è stato assistito e sottoposto alle prime cure mediche necessarie per accertarne le condizioni di salute. Successivamente, è stato riaffidato ai suoi familiari, che hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

I congiunti hanno voluto esprimere la loro più sincera riconoscenza e gratitudine agli operatori della Polizia di Stato per l’attività svolta, che ha permesso di ritrovare e riportare a casa l’anziano in buone condizioni.

© Riproduzione riservata

