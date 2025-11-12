L’acqua torna potabile sulla S.P. 18 Vittoria – Santa Croce Camerina. Revocato il divieto di utilizzo

Vittoria, 12 novembre 2025 – Il Sindaco Francesco Aiello ha firmato l’ordinanza n. 88 del 12 novembre 2025, con la quale revoca il precedente divieto di utilizzo per uso potabile e alimentare disposto con l’ordinanza n. 73 dell’11 settembre 2025.

La decisione arriva dopo i risultati positivi delle analisi di autocontrollo effettuate dal Servizio Idrico comunale, che hanno confermato la piena conformità dei parametri ai limiti stabiliti dal D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18.

Pertanto, l’acqua distribuita dalla rete comunale è nuovamente potabile e sicura nelle seguenti aree:

• Tratto della S.P. 18 Vittoria – Santa Croce Camerina, compreso fra l’incrocio strada Vittoria–Scoglitti e il presidio provinciale “Riserva Pino d’Aleppo”;

• Via Sandro Usai;

• Via M. Cassibba (dal civico 2 al 28 e dal civico 1 al 21);

• Via Leonardo Sciascia;

• Via Giancarlo Pajetta;

• Via Sandro Pertini;

• Via Giuseppe Mangione;

• Via Cesare Beccaria;

• Via Carlo Salinari (dal civico 58 al 62);

• Via Benedetto Mingardi.

