  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Attualità | Vittoria

L’acqua torna potabile sulla S.P. 18 Vittoria – Santa Croce Camerina. Revocato il divieto di utilizzo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 12 novembre 2025 – Il Sindaco Francesco Aiello ha firmato l’ordinanza n. 88 del 12 novembre 2025, con la quale revoca il precedente divieto di utilizzo per uso potabile e alimentare disposto con l’ordinanza n. 73 dell’11 settembre 2025.
La decisione arriva dopo i risultati positivi delle analisi di autocontrollo effettuate dal Servizio Idrico comunale, che hanno confermato la piena conformità dei parametri ai limiti stabiliti dal D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18.
Pertanto, l’acqua distribuita dalla rete comunale è nuovamente potabile e sicura nelle seguenti aree:
• Tratto della S.P. 18 Vittoria – Santa Croce Camerina, compreso fra l’incrocio strada Vittoria–Scoglitti e il presidio provinciale “Riserva Pino d’Aleppo”;
• Via Sandro Usai;
• Via M. Cassibba (dal civico 2 al 28 e dal civico 1 al 21);
• Via Leonardo Sciascia;
• Via Giancarlo Pajetta;
• Via Sandro Pertini;
• Via Giuseppe Mangione;
• Via Cesare Beccaria;
• Via Carlo Salinari (dal civico 58 al 62);
• Via Benedetto Mingardi.

582690
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube