Oltre 400 studenti dell’I.I.S. “Archimede” in mostra: l’arte provocatoria di Banksy affascina i giovani di Modica

Modica, 30 Ottobre 2025 – Un grande successo di partecipazione e un profondo interesse per le tematiche sociali. L’Istituto di Istruzione Secondaria (I.I.S.) “Archimede” di Modica ha mobilitato oltre 400 studenti per visitare la mostra “Banksy – Realismo capitalista”, ospitata presso l’Ex Convento del Carmine. L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi, si è svolto nell’arco di due settimane, dal 29 settembre al 10 ottobre, confermando l’importanza di portare l’arte contemporanea più attuale nel dibattito giovanile.

Le opere del celebre street artist britannico Banksy hanno catalizzato l’attenzione dei giovani visitatori grazie all’estrema attualità e incisività dei messaggi veicolati. Gli studenti si sono confrontati con tematiche globali e scottanti, spesso trattate con un tono provocatorio e stimolante: la denuncia delle disuguaglianze sociali e l’impatto distorsivo del capitalismo sulla vita quotidiana e l’orrore della guerra e la critica al consumismo sfrenato.

I giovani dell’Archimede si sono dimostrati particolarmente entusiasti della possibilità di interagire con un’arte che non teme di porre domande scomode, riconoscendola come un potente specchio delle complessità del mondo contemporaneo.

La visita alla mostra non è stata un semplice momento di fruizione artistica, ma è stata inserita in un percorso didattico strutturato dai docenti dell’I.I.S. Archimede.

A supporto di questa iniziativa, la Fondazione Teatro Garibaldi aveva precedentemente organizzato un momento di formazione dedicato ai docenti. La lezione, tenuta dallo stimato storico dell’arte Prof. Paolo Nifosì, ha permesso agli insegnanti di approfondire i contenuti, il contesto storico-artistico e le tecniche comunicative utilizzate da Banksy.

Grazie a questa preparazione, gli insegnanti hanno potuto guidare al meglio gli studenti, trasformando la contemplazione delle opere in una preziosa occasione di comprensione critica dei messaggi più profondi e complessi veicolati dall’artista.

L’elevata partecipazione a “Banksy – Realismo capitalista” rafforza e conferma il solido legame tra l’I.I.S. “Archimede” e la Fondazione Teatro Garibaldi.

Questa collaborazione si traduce in un coinvolgimento attivo e costante degli studenti nei molteplici eventi culturali promossi dalla Fondazione nel territorio di Modica. Essa rappresenta una strategia fondamentale per l’istituto, che mira a promuovere non solo la conoscenza, ma soprattutto la crescita culturale e la capacità critica delle giovani generazioni, fornendo loro gli strumenti per decifrare e interpretare la realtà che li circonda.

L’auspicio è che questo modello virtuoso di sinergia tra scuola e istituzioni culturali possa continuare a fiorire, arricchendo l’offerta formativa e il tessuto culturale della città.

