  • 22 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Rissa aggravata sulla SP2: denunciati sette giovani stranieri a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 22 Ottobre 2025  – Sette giovani di nazionalità bengalese sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri con l’accusa di rissa aggravata, a seguito di un violento scontro avvenuto nella tarda serata del 19 scorso lungo la SP2, in Contrada Capraro.

L’intervento, che rientra nell’attività di contrasto ai reati contro l’incolumità individuale condotta dal Comando Provinciale di Ragusa, ha visto in azione i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria.

I Carabinieri sono giunti sul posto dopo la segnalazione di una lite che coinvolgeva diversi ragazzi bengalesi, ospiti delle comunità “Libeccio” e “Gerico”. All’arrivo delle forze dell’ordine, supportate anche da una pattuglia del locale Commissariato di Polizia, alcuni dei partecipanti si sono dati alla fuga, mentre gli altri venivano separati dagli agenti.

Constatate le condizioni di alcuni dei giovani, è stato necessario l’intervento del personale del 118 per i primi soccorsi. Altri partecipanti alla rissa si sono recati autonomamente presso il Pronto Soccorso.

Ascoltando i rispettivi mediatori culturali, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica e a identificare tutti i coinvolti, stabilendo che la lite era scaturita per futili motivi. I denunciati sono: U.R. (classe ’02), M.R. (classe ’93), R.M.M. (classe ’91), H.M.K. (classe ’00), M.M.P. (classe ’95), M.H. (classe ’93) e R.S. (classe ’98).

Tutti i sette giovani, dopo aver ricevuto le cure necessarie in ospedale per contusioni e ferite da taglio, sono stati dimessi con una prognosi di 10 giorni.

Al termine degli accertamenti e degli atti di rito, i militari hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tutti i giovani per il reato di rissa aggravata.

580677
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube