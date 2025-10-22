Rissa aggravata sulla SP2: denunciati sette giovani stranieri a Vittoria

Vittoria, 22 Ottobre 2025 – Sette giovani di nazionalità bengalese sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri con l’accusa di rissa aggravata, a seguito di un violento scontro avvenuto nella tarda serata del 19 scorso lungo la SP2, in Contrada Capraro.

L’intervento, che rientra nell’attività di contrasto ai reati contro l’incolumità individuale condotta dal Comando Provinciale di Ragusa, ha visto in azione i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria.

I Carabinieri sono giunti sul posto dopo la segnalazione di una lite che coinvolgeva diversi ragazzi bengalesi, ospiti delle comunità “Libeccio” e “Gerico”. All’arrivo delle forze dell’ordine, supportate anche da una pattuglia del locale Commissariato di Polizia, alcuni dei partecipanti si sono dati alla fuga, mentre gli altri venivano separati dagli agenti.

Constatate le condizioni di alcuni dei giovani, è stato necessario l’intervento del personale del 118 per i primi soccorsi. Altri partecipanti alla rissa si sono recati autonomamente presso il Pronto Soccorso.

Ascoltando i rispettivi mediatori culturali, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica e a identificare tutti i coinvolti, stabilendo che la lite era scaturita per futili motivi. I denunciati sono: U.R. (classe ’02), M.R. (classe ’93), R.M.M. (classe ’91), H.M.K. (classe ’00), M.M.P. (classe ’95), M.H. (classe ’93) e R.S. (classe ’98).

Tutti i sette giovani, dopo aver ricevuto le cure necessarie in ospedale per contusioni e ferite da taglio, sono stati dimessi con una prognosi di 10 giorni.

Al termine degli accertamenti e degli atti di rito, i militari hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tutti i giovani per il reato di rissa aggravata.

Salva