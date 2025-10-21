Monterosso Almo. Una targa per Padre Puglisi. Cerimonia di inaugurazione

Monterosso Almo, 21 Ottobre 2025 – In occasione della Giornata in memoria di Don Pino Puglisi, testimone di fede, educatore e simbolo di coraggio civile, l’Amministrazione Comunale

questa mattina ha invitato le scolaresche e le associazioni a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa posta accanto all’albero dedicato alla memoria del Beato. Appuntamento alle 10,30 in Via Mercato di fronte al Convento delle Suore Orsoline. Saranno presenti le Autorità civili e religiose, rappresentanti del mondo della scuola e associazioni del territorio.

