  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria, procedono i lavori per la nuova scuola dell’infanzia, sopralluogo dell’assessore Nicastro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 14 ottobre 2025 – L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere situato nel piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo, di fronte al plesso Pappalardo. Qui sorgerà la nuova scuola dell’infanzia, un progetto strategico per il futuro della città, finanziato grazie ai fondi del Pnrr per un importo di 2.260.000 euro. «Stavolta ci troviamo presso il piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo, noto a tutti come il “mercato vecchio” di Vittoria. Siamo all’interno del cantiere dove sta prendendo forma la nuova scuola dell’infanzia», ha dichiarato l’assessore Nicastro. «È un finanziamento importante per il quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Aiello, e l’assessorato ai Lavori pubblici, da me rappresentato, hanno lavorato intensamente per poterlo ottenere. La struttura potrà ospitare fino a 100 bambini, rispondendo così a un’esigenza cruciale della nostra comunità».

L’assessore ha sottolineato lo stato di avanzamento delle opere progettate: “I lavori procedono regolarmente: una parte del tetto è già stata completata e si sta lavorando alla restante copertura. La scuola sarà dotata di tutti i requisiti di efficientamento energetico, con ambienti progettati per garantire il massimo comfort anche durante le alte temperature estive”. Nicastro ha evidenziato l’importanza del progetto non solo per il servizio educativo offerto, ma anche per la riqualificazione dell’area: «L’obiettivo non è solo quello di realizzare una nuova struttura per l’infanzia, ma anche di rivalutare questa zona dal punto di vista del decoro urbano e della pianificazione. La scuola avrà spazi esterni sicuri per le attività ludiche dei bambini, un’attenzione particolare all’isolamento acustico e sarà una struttura all’avanguardia».

Concludendo il sopralluogo, l’assessore ha ringraziato i tecnici e le maestranze coinvolte: «Ringrazio i tecnici dell’assessorato con cui collaboro quotidianamente. Continueremo a vigilare sull’andamento dei lavori non solo in questo cantiere, ma in tutti quelli presenti a Vittoria. C’è ancora molto da fare e noi siamo determinati a continuare su questa strada, offrendo risposte concrete ai cittadini».

579765
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube