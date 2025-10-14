  • 14 Ottobre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Diffamazione: l’Assessore vittoriese Cesare Campailla assolto in Appello

Catania, 14 Ottobre 2025  – Si chiude in via definitiva con un’assoluzione il primo procedimento giudiziario che vedeva coinvolto l’attuale Assessore Cesare Campailla (Comune di Vittoria). La Corte d’Appello di Catania ha confermato la precedente sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Ragusa, dichiarando l’Assessore Campailla non colpevole dei reati ipotizzati, in quanto “il fatto non costituisce reato”.

Il processo era scaturito da una querela per presunta diffamazione presentata dai commissari straordinari insediatisi al Comune di Vittoria a seguito del suo scioglimento.

L’assoluzione di Campailla pone fine a un’altra delle numerose e complesse vicende legali che hanno caratterizzato il periodo della gestione commissariale. In quel frangente, la Commissione straordinaria aveva sporto decine di querele ed esposti a danno di diverse figure pubbliche e private, inclusi amministratori, giornalisti e semplici cittadini di Vittoria.

Tra i rappresentanti del mondo dell’informazione che più di altri hanno dovuto affrontare le iniziative legali dei commissari, è stato citato il giornalista Angelo Di Natale, il quale ha avuto modo di “dimostrare la sua buona fede e professionalità nelle sedi opportune”.

© Riproduzione riservata

