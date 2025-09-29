50 anni dopo. Modica, lapide in memoria del preside Barone al “Grimaldi” di Modica

MODICA, 29 Settembre 2025 – Originale e importante iniziativa degli ex studenti dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, in occasione del 50° anniversario del loro diploma. I componenti delle classi 5^ A e B del 1975 hanno pensato bene di dedicare una lapide alla memoria del preside (allora il dirigente scolastico era così chiamato) dell’epoca, il prof. Nino Barone. Per questo è stato organizzato, con beneplacito della nuova dirigente del “Grimaldi”, un incontro per mercoledì 1 Ottobre, alle 9:30, nell’aula magna dell’Istituto di Piazza Oleandri. Interverranno il sindaco, Maria Monisteri, il presidente del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa, Maria Rita Schembari, in rappresentanza del provveditore agli studi di Ragusa, Maurizio Guadagnino, il vice presidente nazionale degli Agrotecnici, Giuseppe Strano, il presidente degli Agrotecnici di Ragusa e Caltanissetta, Carmelo Gennaro, il professore Giuseppe Barone, figlio dell’allora preside, e Orazio Licitra, vice preside dell’Istituto, oltre all’intervento di una rappresentante degli ex studenti, Rosetta Manenti. Sarà anche proiettato un video. Modererà il giornalista Saro Cannizzaro. Successivamente sarà scoperta una lapide alla memoria del Prof. Nino Barone.

