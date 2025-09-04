Morto il pastore di Scicli ferito da un colpo di pistola

SCICLI, 04 settembre 2025 – È deceduto all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, Giuseppe Raimondo, il pastore di 45 anni rimasto gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco lo scorso 22 agosto nelle campagne di Scicli, in contrada Fondo Oliva.

L’uomo era stato inizialmente ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica e poi trasferito a Ragusa per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono sempre state giudicate gravissime.

Le indagini, condotte dai carabinieri, sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. L’episodio aveva destato profonda preoccupazione nella comunità locale, con le istituzioni che avevano richiesto un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Le prime ipotesi non escludevano l’incidente di caccia o di bracconaggio, ma gli inquirenti stanno valutando diverse piste, compresa quella che riconduce a dissidi in ambito familiare. Adesso capo d’accusa cambia da lesioni personali gravi in omicidio colposo.

