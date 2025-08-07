  • 7 Agosto 2025 -
Cultura | Scicli

Il passato come bussola per il futuro: la lectio magistralis di Christian Greco a Sampieri

Tempo di lettura: 2 minuti

Sampieri (Scicli), 07 Agosto2025 – Un viaggio nel tempo, un’immersione nella storia che diventa uno strumento per comprendere e orientare il futuro. È questo il filo conduttore che ha guidato il secondo incontro di “Cogitare”, tenutosi nel gremitissimo living del Pata Pata di Sampieri, coordinato dal giornalista Marco Sammito, che ha visto come protagonista Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino.

Preceduto dal colto intervento dell’archeologo Giovanni Di Stefano, Greco ha tenuto una vera e propria lectio magistralis, trasformando la sala in un’aula universitaria di alto livello. Uno dei più autorevoli egittologi del mondo ha saputo aprire un mondo, dimostrando come la lettura del passato, custodita e raccontata nei musei, possa offrire una chiave di lettura per il nostro presente.

Grazie all’uso sapiente della “parola filmata”, Greco ha guidato il pubblico attraverso i tesori del più antico museo al mondo interamente dedicato alla civiltà egizia. Ogni pezzo esposto, dai sarcofagi dei grandi faraoni ai sontuosi arredi, ha preso vita, svelando una storia sempre diversa e avvincente. Il direttore ha saputo narrare le vicende delle varie dinastie con una semplicità comunicativa disarmante, capace di rendere accessibile a tutti un sapere profondo e complesso.

L’evento ha rappresentato un momento di grande arricchimento culturale, confermando l’idea che i musei non sono semplici depositi di reperti, ma luoghi esclusivi dove la conoscenza del passato può diventare una preziosa bussola per orientare le nostre scelte e vedere il futuro con occhi nuovi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

