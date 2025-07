Allarme acqua non potabile a Modica: Sinistra Italiana chiede più informazione

Modica, 31 Luglio 2025 – Un’ordinanza sindacale del 17 luglio ha vietato l’uso potabile dell’acqua nelle aree di Cava Gucciardo, Via Sorda Sampieri e “zone limitrofe”, a seguito di criticità riscontrate da Iblea Acque nel punto di prelievo sulla strada provinciale per Sampieri. Il divieto resterà in vigore fino a nuova disposizione.

Tuttavia, Sinistra Italiana Modica, tramite il portavoce Vito D’Antona, solleva forti perplessità riguardo le modalità di comunicazione di un provvedimento così cruciale per la salute pubblica. L’ordinanza, infatti, sembrerebbe essere stata divulgata unicamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune.

“Riteniamo che l’eccezionalità del provvedimento, riguardante la salute dei cittadini, peraltro senza specificazione esatta del termine ‘zone limitrofe’ e nel quale viene esclusa la possibilità di uso mediante ebollizione, imponga una specificazione più dettagliata e un’informazione più capillare,” dichiara D’Antona di Sinistra Italiana Modica.

Il partito propone che il contenuto dell’ordinanza venga diffuso con ogni mezzo disponibile, come avviene per altre comunicazioni istituzionali. Tra i suggerimenti avanzati, l’utilizzo dei profili social degli amministratori, la diffusione attraverso gli organi di informazione locali e persino l’impiego di auto munite di altoparlanti nelle vie interessate, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e garantire che nessuno sia inconsapevole del divieto.

La mancanza di chiarezza sulle “zone limitrofe” e la necessità di escludere anche l’uso previa ebollizione rendono la situazione particolarmente delicata, rendendo ancora più urgente una comunicazione trasparente e onnicomprensiva da parte dell’amministrazione comunale.

