Il Modica Calcio si assicura Alfonso Sessa: rinforzo di qualità per il centrocampo

Modica, 24 Luglio 2025 – Il Modica Calcio è lieto di annunciare un’importante aggiunta al proprio organico: Alfonso Sessa ha firmato il contratto che lo legherà ai colori rossoblù per la prossima stagione. Il centrocampista classe ’96 ha abbracciato con entusiasmo il progetto del tecnico Raciti ed è pronto a mettersi a disposizione della società guidata dal duo Pitino-Gugliotta.

Reduce da una stagione trionfale con il Gela, dove ha conquistato la promozione in Serie D tramite i playoff, Sessa arriva a Modica con un bagaglio di esperienza e una comprovata capacità di essere protagonista in contesti ambiziosi. Cresciuto nelle giovanili del Catania, vanta anche un esordio in Coppa Italia contro la Spal, un’esperienza che testimonia le sue qualità fin dalle prime battute della carriera.

Nel corso degli anni, Alfonso Sessa ha militato in diverse squadre di rilievo nel panorama calcistico italiano, tra cui Aversa, Paternò, Cittanovese e Sancataldese. Da segnalare, in particolare, la sua parentesi a Giarre, dove nella stagione 2020/2021 ha contribuito in maniera determinante a un’altra promozione in Serie D.

Fortemente voluto dalla dirigenza, l’arrivo di Alfonso Sessa consolida ulteriormente un reparto mediano che, con i calciatori già in organico, si preannuncia come uno dei più forti e competitivi nel panorama dell’Eccellenza siciliana. La sua visione di gioco, la sua dinamicità e la sua esperienza saranno elementi chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati per la prossima stagione.

Salva