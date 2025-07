Vittoria e Scoglitti. Crescita condivisa e sostenibile, Lenzo (Confcommercio): “Necessari confronti costruttivi”

Vittoria – “Come Confcommercio, in più di un occasione, abbiamo dato il nostro contributo per cercare di lavorare insieme su quanto possibile con il precipuo obiettivo di catalizzare flussi di consumatori per la nostra frazione rivierasca o per il nostro centro commerciale naturale di via Cavour, lavorando in sinergia con operatori economici, associazioni datoriali e di categoria, cittadini e naturalmente amministrazione comunale, convinti che da soli si va veloci ma insieme possiamo andare lontano restituendo identità e bellezza ai luoghi”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, che evidenzia la propria posizione anche per quanto riguarda “Scoglitti in Fiera”. “Una manifestazione – afferma – pensata per attrarre flussi e generare ricadute positive sul territorio. Ma è essenziale lavorare in sinergia con le associazioni di categoria e in tal senso nessuna richiesta di confronto è mai pervenuta. Solo così, solo cioè attraverso un confronto costruttivo che è ciò che abbiamo provato sempre a creare nel rispetto dei ruoli, ciò che nasce anche come leva commerciale può trasformarsi in un’occasione di crescita e sviluppo di servizi per i consumatori e di valorizzazione del tessuto economico locale”.

“Ad ogni modo – prosegue Lenzo – cosa fatta capo ha, ma quella che inizialmente sembrava essere una misura temporanea, prevista dal 5 al 20 luglio, risulta si stia di fatto protraendo con attività di somministrazione e di beverage che continuano a permanere nella frazione balneare, senza che vi sia stato un confronto o un dialogo preventivo. Quando chiamati a confrontarci, come Confcommercio, o a sottoporre specifiche tematiche e visioni generali, lo abbiamo fatto, come potevamo, con attenzione, puntigliosità, rispetto di tutti gli attori in campo. Un confronto al quale, come sempre, ci siamo detti disponibili a partecipare per offrire il nostro contributo e il nostro parere sulle varie tematiche che ci sono state proposte. È quindi fondamentale, in una logica di equità e sviluppo, livellare il campo di gioco: creare le condizioni affinché tutti gli operatori del territorio possano partecipare, evitando così dislivelli e squilibri che rischiano di compromettere l’obiettivo di una vera crescita condivisa e sostenibile”.

