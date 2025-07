La Scuola “Falcone” di Modica ottiene la prestigiosa Bandiera Verde Eco-Schools!

Modica, 22 Luglio 2025 – Grandi notizie per la comunità scolastica di Modica! La scuola secondaria di primo grado “Falcone”, parte dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, ha raggiunto un traguardo di eccellenza, ottenendo la Certificazione Eco-Schools e la prestigiosa Bandiera Verde. Questo importante riconoscimento internazionale premia l’impegno costante e le azioni concrete messe in atto dalla scuola per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente.

La Bandiera Verde Eco-Schools è un simbolo tangibile di un percorso educativo che ha coinvolto attivamente l’intera comunità scolastica, promuovendo pratiche virtuose e una maggiore consapevolezza ecologica. Dalla riduzione dei rifiuti alla gestione efficiente delle risorse, passando per progetti di sensibilizzazione e cura del territorio, gli studenti e il personale della “Falcone” hanno dimostrato un impegno esemplare.

“Questo successo – spiega la dirigente scolastica, Veronica Veneziano – è il frutto di un lavoro di squadra eccezionale. Un ringraziamento speciale va a tutti gli studenti per la loro partecipazione entusiasta, ai genitori per il loro prezioso supporto e a tutto il personale scolastico che ha contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Un plauso particolare merita la prof.ssa Giuliana Di Emanuele, la cui passione e dedizione hanno guidato il progetto, ispirando buone pratiche che rendono la scuola “Falcone” un vero esempio per l’intera comunità di Modica”.

Gratitudine viene espressa al settore ecologia del Comune di Modica per il fondamentale sostegno fornito, all’Assessore Samuele Cannizzaro e al referente Dario Modica “per la loro preziosa collaborazione”.

L’ottenimento della Bandiera Verde non è solo un riconoscimento, ma un punto di partenza per continuare a promuovere una cultura di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, formando cittadini consapevoli e responsabili del loro futuro.

