Approvato il PUMS: una svolta strategica per la mobilità sostenibile di Modica

Modica – Ieri è stato finalmente approvato il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – uno strumento strategico fondamentale per il futuro della città di Modica. Il PUMS definisce politiche e azioni concrete per rendere i sistemi di trasporto più efficienti, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale. Si conclude così un lungo percorso di concertazione avviato nel 2022 dal Comandante della Polizia Locale, Saro Cannizzaro e dal suo staff. “Ho preso parte sin dalle prime fasi in qualità di capogruppo della precedente amministrazione – ha dichiarato la consigliera comunale Rita Floridia -. In quella sede, ebbi modo di avanzare diverse proposte e suggerimenti, alcuni dei quali furono accolti già allora dall’ing. Nanni della Società Sisplan, incaricata della redazione del Piano. Tra le proposte più significative da me presentate vi è stata quella per l’inserimento di un percorso ciclabile e pedonale nella Collina di Monserrato – il vero polmone verde della città. Ritengo che quest’area rappresenti una risorsa naturale e paesaggistica di valore inestimabile, che meriti di essere valorizzata e potenziata. L’idea è quella di recuperare e ripristinare i vecchi sentieri già esistenti, attraverso un’opera di manutenzione radicale, una riprogettazione degli spazi attraversati e l’installazione di una segnaletica adeguata. Un altro aspetto che ho voluto evidenziare – già in fase preliminare e successivamente in sede consiliare – riguarda la sicurezza stradale. In particolare, ho sottolineato la necessità di avviare, considerato che è stata inserita e prevista una linea d’azione che prevede una campagna informativa sull’ implementazione del Pums che prevede e promuove incontri dedicati, ulteriori momenti d’ incontro con il comitato Caitina, per affrontare le criticità specifiche di quella zona non ancora accolte in maniera definitiva e individuare insieme soluzioni efficaci e condivise. L’approvazione del PUMS rappresenta un passo importante, ma è solo l’inizio. Ora serve l’impegno di tutti affinché gli interventi previsti si traducano in azioni concrete e visibili per i cittadini.

Salva