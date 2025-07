“Passiannu, passiannu” del modicano Macauda conquista il 2° posto a “Sciacca Poesia 2025”

Sciacca, 21 luglio 2025 – Un riconoscimento prestigioso è stato conferito ieri sera, nel suggestivo atrio seicentesco del comune di Sciacca, alla lirica “Passiannu, passiannu” del poeta modicano Giuseppe Macauda. L’autore ha ricevuto il secondo premio nell’ambito del concorso “Sciacca Poesia 2025”, un evento che celebra la ricchezza della poesia, in particolare quella in lingua siciliana.

Il premio, consegnato direttamente dall’Assessore Dimino, rappresenta un importante traguardo, sia per il suo valore intrinseco che per il significato che porta con sé. “Ho ricevuto un premio importante nella forma e nella sostanza,” ha dichiarato l’autore, esprimendo la sua gratitudine.

Macauda ha riservato un ringraziamento speciale è stato rivolto a Raimondo Moncada, direttore artistico del concorso, per la sua visione e dedizione, e alla competente Giuria che ha saputo cogliere e apprezzare la profondità di “Passiannu, passiannu”.

La lirica premiata, interamente in lingua siciliana, è un inno toccante ai valori sociali e alle genuine atmosfere agresti che caratterizzavano la vita di sessant’anni fa. Attraverso le sue strofe, l’autore è riuscito a evocare un passato ricco di autenticità, trasportando gli ascoltatori e i lettori in un’epoca in cui la vita scorreva a un ritmo diverso, scandita da tradizioni e legami comunitari profondi. Questo riconoscimento non solo celebra la bellezza della poesia in dialetto, ma anche la capacità di rievocare e preservare la memoria di un tempo che, seppur lontano, continua a ispirare e a insegnare.

Salva