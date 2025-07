Modica. Memorial “Nino Viola”: Beauty Man – Vetreria Carpenzano si giocheranno la finalissima della XXV edizione

Modica – Beauty Man e Vetreria Carpenzano sono le due squadre finaliste che domenica sera alle 21 al Centro Sportivo Airone si contenderanno il successo della XXV edizione del memorial “Nino Viola” di calcio a 7.

Nelle due semifinali, giocate ieri sera davanti a una bella cornice di pubblico, infatti, la Vetreria Carpenzano ha battuto con il punteggio di 3 – 0 la Car.Al staccando il biglietto per la seconda volta consecutiva per l’atto conclusivo della kermesse diventata ormai appuntamento da non mancare delle estati modicane.

Bella e appassionante la seconda semifinale del memorial, che ha visto scendere in campo i campioni uscenti delle Casa della Frutta e la Beauty Man. Quest’ultimi si sono imposti con il minimo scarto (1 – 0), prendendosi così la rivincita contro coloro che, lo scorso anno, sempre in semifinale li aveva battuti per andare poi a vincere la manifestazione.

Ora c’è attesa per la finalissima che oltre al trofeo, assegnerà il Memorial messo a disposizione dalla famiglia di Nino Viola, che, ricordiamo rimarrà definitivamente in possesso della squadra che riuscirà a vincere per due anni il torneo.

Domenica, al termine della finalissima,si procederà con la premiazione alla quale oltre alla famiglia di Nino Viola e gli sponsor della manifestazione.

Salva