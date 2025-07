Palermo. Conferenza Ordine Commercialisti sui bandi europei a sostegno delle aziende

Palermo – Il coordinatore della Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, Maurizio Attinelli, è intervenuto ieri a Palermo al tavolo partenariale settoriale e tematico per discutere su “Politiche regionali per la crescita e la competitività della Piccole e medie imprese siciliane”. Il tavolo è stato convocato dall’assessore Edy Tamajo e dal direttore generale Dario Cartabellotta. Il coordinatore Attinelli ha precisato che “i commercialisti sono convinti che non solo bisogna tenere i conti, adempiere agli obblighi fiscali e redigere i bilanci, ma occorre affiancare le aziende con apposite consulenze che riguardano tutto il loro mondo finanziario per distinguersi da altri competitors sul mercato”. “La Finanza agevolata – ha spiegato Attinelli – è uno degli ambiti in cui i nostri assistiti usufruiscono appieno dei contributi e delle agevolazioni a cui hanno diritto. La gran parte dei miliardi di euro destinati all’Italia e alle nostre aziende, senza un operatore specializzato, torna in Europa lasciando molti imprenditori senza alcuna agevolazione, seppure ne abbiano diritto. Il commercialista che vuole stare sul mercato non può permettersi di ignorare questo strumento di aiuto per i propri clienti, perché essi si rivolgeranno a chi sarà in grado di offrire questo indispensabile servizio”.

“Attraverso la formazione professionale – ha proseguito Attinelli – cerchiamo costantemente di informare gli iscritti circa i nuovi bandi e per questo vogliano essere maggiormente partecipi e attivi agli incontri e alla preparazione della documentazione del bando stesso e all’affiancamento del cliente”. Inoltre, è stato spiegato che la Conferenza ha avviato un corso di 20 ore finalizzato alla creazione della Long list dei certificatori della spesa. In questo modo i circa 700 commercialisti/revisori legali siciliani che si occupano di Finanza agevolata potranno certificare le spese dei progetti in modo da snellire le pratiche di finanziamento e allo stesso modo supportare la Pubblica amministrazione per erogare celermente i fondi di cui dispone. “In questo modo – ha concluso Attinelli – speriamo di supportare i nostri assistiti con maggiore professionalità e aiutarli a reperire le risorse finanziarie e le agevolazioni necessarie a sostenere le spese aziendali, la ricerca e sviluppo, la formazione, gli investimenti per essere più competitivi e a raggiungere una maggiore redditività”.

