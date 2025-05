Polizia locale Vittoria, La Rosa (Forza Italia): “Il ponte radio non funziona”

Vittoria – “Voglio ritornare sull’argomento polizia municipale non solo per ricordare al sindaco che ad oggi non si intravede alcun segnale concreto riguardo al potenziamento dell’organico, sebbene il comandante abbia dichiarato che sono in corso d’opera le procedure per quattro assunzioni da effettuare entro l’anno, numero assolutamente insoddisfacente ma intanto ci si accontenterebbe, ma anche, e soprattutto, per evidenziare un altro fatto grave”.

E’ quanto afferma il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, il quale torna a battere su un tasto specifico. “Sin dal trasferimento degli uffici della direzione di polizia municipale dalla sede originariamente ubicata all’interno dell’area mercatale di contrada Fanello a quella nuova sita in via Gaeta, ovvero dal mese di maggio dell’anno scorso – continua La Rosa – il ponte radio che consentiva il funzionamento delle radio portatili e fisse presenti all’interno delle autovetture di servizio ha cessato di funzionare insieme alle apparecchiature radio. Tale situazione, ad oggi, per quel che ci risulta, ancora irrisolta, crea dei problemi legati alle difficoltà di comunicazione verso il corpo di guardia così come tra gli stessi operatori di polizia municipale, operatori che, alla data attuale, sopperiscono a tale criticità utilizzando gli apparecchi di telefonia mobile di loro proprietà. Questo è un fatto grave, che voglio denunciare alla città e mi adopererò pure informando il prefetto. Visto che il primo cittadino di Vittoria è impelagato in altri affari amministrativi che oserei definire di lana caprina, a dispetto di una città purtroppo ridotta ai minimi termini, è opportuno che altre autorità si occupino della delicata questione, rispetto a cui è necessario garantire delle risposte che possano essere all’altezza della situazione”.

