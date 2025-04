Furti in serie a Scicli. Italia Viva chiede incontro col Prefetto

Scicli – Quattro furti, due ad altrettanti supermercati e due in abitazioni del villaggio Jungi, nel giro di 48 ore rilanciano l’allarme ordine pubblico a Scicli. E’ quanto denuncia la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, che esprime il proprio rammarico per il fatto che, nell’ultima seduta del civico consesso, la mozione proposta dalla stessa insieme con altri colleghi della minoranza sia stata bocciata dalla maggioranza e dall’amministrazione comunale. “Una mozione – sottolinea Buscema – finalizzata ad attivare un tavolo che, unitamente alle attività sociali e scolastiche presenti sul territorio, si occupasse di esaminare il fenomeno della microcriminalità partendo dal basso, valutando, altresì, quali le eventuali decisioni da intraprendere per cercare di frenarlo. E, invece, niente. Invece, prendiamo atto che, in città, emerge una notevole stanchezza da parte di tutti i cittadini e di tutti gli operatori economici per il fatto che le rassicurazioni sulla sicurezza che da oltre un anno arrivano dalla Prefettura purtroppo, come testimoniano gli ultimi episodi, non hanno centrato il bersaglio. Ecco perché come Italia Viva, in seno al consiglio comunale, chiediamo un incontro urgente con il prefetto per cercare di capire come rimediare a questa situazione sempre più complessa e che sta minando alla base la resistenza di tutte le parti interessate. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Ma chiediamo delle risposte all’altezza della situazione”.

