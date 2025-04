SAC. L’assemblea dei soci approva all’unanimità il bilancio 2024. Rinviato il rinnovo della governance

Catania – L’assemblea dei soci di SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, nel corso della seduta odierna ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio relativo al 2024, che si è chiuso con un utile netto di esercizio di 12,8 milioni di euro, in significativo aumento rispetto ai 3,3 milioni dell’esercizio precedente (+287%). Su richiesta del Commissario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, nel corso dell’assemblea è stato deciso, inoltre, di rinviare il rinnovo della governance, seguendo le indicazioni del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il valore della produzione ha raggiunto i 122 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto al 2023. L’EBIT si attesta a 17 milioni di euro, registrando una crescita del 362%. I ricavi commerciali si attestano a 28 milioni di euro, in crescita del 19%, a testimonianza della solidità del modello di business aeroportuale integrato e della capacità di attrazione commerciale dello scalo.

Il 2024 ha segnato anche un importante traguardo per l’aeroporto di Catania, che ha superato i 12 milioni di passeggeri, confermandosi come uno degli scali più dinamici e strategici del panorama nazionale. Un risultato che riflette l’ottima performance in termini di traffico e l’efficacia delle politiche di sviluppo attuate da SAC in sinergia con i principali operatori del settore. Per quanto riguarda lo scalo di Comiso, il bilancio 2024 evidenzia invece una flessione del traffico, con 260.642 passeggeri (-14%) rispetto al 2023. Tuttavia SAC, grazie anche ai numerosi finanziamenti regionali e del Governo nazionale, ha avviato un piano di investimenti mirato a rilanciare l’aeroporto ibleo, con l’obiettivo di potenziare l’offerta e promuovere una maggiore attrattività del territorio.

All’Assemblea erano presenti: il Sindaco della Città Metropolitana di Catania e Comune di Catania Enrico Trantino, il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est Antonio Belcuore, il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Siracusa Corrado Campisi e il Commissario Straordinario IRSAP Sicilia Marcello Gualdani.

Il bilancio approvato conferma il rafforzamento complessivo della posizione economico-finanziaria della società, consolidando la strategia di crescita e sviluppo infrastrutturale già avviata negli anni precedenti. SAC prosegue infatti nel percorso di modernizzazione e ampliamento delle proprie infrastrutture, a beneficio della competitività degli scali e dell’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale.

