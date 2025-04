Chiusura della campagna elettorale del candidato presidente Fidone alla provincia di Ragusa

Si è tenuto ieri sera, presso Torre del Sud a Modica, l’incontro conclusivo della campagna elettorale della Democrazia Cristiana, in vista delle elezioni provinciali che si svolgeranno domenica 27 aprile. L’evento ha visto la partecipazione di tutti i candidati della lista a sostegno della candidatura di Gianfranco Fidone alla presidenza della provincia di Ragusa, e ha registrato una vasta e attenta partecipazione di pubblico. Ad aprire la serata è stata la segretaria provinciale, Anna Maria Aiello, che ha ringraziato i presenti e introdotto gli interventi politici.

Il primo a prendere la parola è stato il capogruppo DC all’Assemblea Regionale Siciliana, Carmelo Pace, che ha affermato: “L’elezione di Gianfranco Fidone rappresenta un passaggio politico di grande rilievo, non solo per la DC ragusana, ma per tutto il nostro partito. La mia presenza è la testimonianza concreta. Il percorso che ci ha portato fino a questo punto, dai tavoli regionali alle intese saltate nelle varie province, è ben noto. Ad Agrigento, ad esempio, stiamo sostenendo con lealtà il candidato di Fratelli d’Italia, mentre a Ragusa abbiamo scelto di presentarci con il nostro simbolo, in piena autonomia. La DC si conferma ancora una volta un partito serio, affidabile e leale, al fianco del Presidente Schifani”.

A seguire, è intervenuto il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, che ha dichiarato: “Stiamo dimostrando con i fatti di essere un partito vero, radicato e in continua crescita. Le percentuali che emergeranno da queste elezioni, pur di secondo livello, confermeranno che la DC, in appena due anni, ha saputo raddoppiare il proprio consenso. Chi ha scelto di impedirci il voto diretto, pensando di contenere il nostro avanzamento, si renderà conto di aver commesso un grave errore politico. Non solo non hanno frenato la nostra crescita, ma l’hanno resa ancora più evidente. Gianfranco Fidone ha il mio pieno sostegno, così come quello del partito. Al suo fianco l’onorevole Abbate, con la sua squadra, ha lavorato con passione e concretezza per rafforzare la DC in provincia di Ragusa. Siamo un partito aperto, plurale e democratico. E chi vuole fare politica seriamente in Sicilia dovrà rispettarci e tenerci in considerazione”.

Il presidente della Prima Commissione all’Ars, Ignazio Abbate, ha poi aggiunto:“Questa non è solo un’elezione, è la rivincita dei territori. È il risultato di anni di lavoro, di presenza costante, di impegno. Hanno umiliato il ruolo dei consiglieri comunali, pensando di ridurli a semplici numeri ed esecutori. Ma sono loro il cuore pulsante della politica locale, sono loro che ogni giorno affrontano i problemi reali della gente. Sono orgoglioso del gruppo che mi accompagna e della determinazione di Gianfranco Fidone, che ha avuto il coraggio e la coerenza di portare avanti una scelta difficile ma giusta. Il 28 si uniranno a noi altri consiglieri, perché questa è una squadra vera, compatta e determinata. E c’è chi, dopo due anni passati a sottovalutarci, capirà finalmente da dove arriva l’onda. Siamo il primo partito in provincia e lo rivendichiamo con orgoglio. Il lavoro lo abbiamo fatto e continueremo a farlo a testa alta”.

A chiudere l’incontro, l’intervento del candidato presidente e sindaco di Acate, Gianfranco Fidone:

“È stata una campagna elettorale intensa ed emozionante. Ho attraversato tutti i comuni della provincia, ascoltando le persone, confrontandomi con i territori, raccogliendo idee, esigenze e speranze. In questo percorso, ho toccato con mano la delusione di tanti consiglieri comunali, mortificati da logiche calate dall’alto e da voti imposti. Voglio ricordare a tutti che il voto deve essere libero, consapevole e rispettoso della dignità di chi rappresenta le comunità. Voglio ringraziare tutto il mio gruppo, l’onorevole Ignazio Abbate per il suo immancabile sostegno quotidiano, e il presidente Totò Cuffaro per un dialogo sempre leale, costante e costruttivo.

Sono orgoglioso delle scelte che abbiamo fatto. Oggi siamo a un bivio: rimanere ancorati a un passato che ha già fallito o voltare pagina e costruire insieme un futuro vero e presente nei territori”.

