I Porti di Catania, Siracusa e Pozzallo conquistano Miami al Seatrade Cruise Global

MIAMI- I porti di Catania, Siracusa e Pozzallo hanno fatto sentire la loro voce nella più grande fiera crocieristica mondiale, il Seatrade Cruise Global, giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione a Miami. L’evento annuale rappresenta un crocevia fondamentale per tutti gli attori internazionali del settore, dove si definiscono le strategie future, si stringono accordi commerciali e si presentano le ultime novità e prospettive del mercato delle crociere.

L’interesse verso la Sicilia orientale è stato palpabile, con numerose compagnie di crociera di calibro internazionale come MSC, Royal Caribbean, Carnival (cui appartiene Costa Crociere), Norwegian Cruise, Tui, Marella e Silversea che hanno manifestato un vivo interesse per la regione. La Sicilia orientale si profila come una destinazione in forte crescita nei prossimi anni, grazie a una serie di progetti infrastrutturali in fase di definizione e al suo innegabile richiamo turistico ed enogastronomico.

“La nostra Authority ha partecipato a questo prestigioso appuntamento nell’ambito della delegazione dei porti italiani,” ha sottolineato Francesco Di Sarcina, Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. “Dopo un meeting con i vertici di Porto di Siracusa s.r.l. e di GPH (Global Ports Holding), abbiamo incontrato i responsabili operativi e gestionali di diverse compagnie, tutte desiderose di stabilire collaborazioni e includere i nostri porti nelle loro offerte e strategie future.”

Durante il Seatrade Cruise Global sono stati presentati anche i dati di Cemar sui movimenti crocieristici nei porti italiani, che prevedono un totale di 14,8 milioni di passeggeri nel 2025, con un aumento del +4,05% rispetto all’anno precedente. Si stima inoltre un incremento delle toccate nave, che raggiungeranno quota 5.482 (+6,76% sul 2024), con la presenza di 179 navi in rappresentanza di 57 compagnie di navigazione.

Negli incontri avuti a Miami, sono stati illustrati i futuri piani di sviluppo per i porti di Catania e Siracusa, e sono state chiarite le prospettive crocieristiche per il porto di Pozzallo. L’offerta turistica combinata dei tre porti ha riscosso un notevole successo, grazie soprattutto alla ricchezza e alla varietà del patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, artistico ed enogastronomico del territorio, elementi difficilmente riscontrabili in altre destinazioni. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla comoda accessibilità delle diverse attrazioni, con una distanza media in bus di massimo un’ora e mezza, ideale per le escursioni giornaliere.

Il prossimo appuntamento per valorizzare ulteriormente i tre porti siculo-orientali è fissato per il 24 ottobre. Catania ospiterà infatti, per la prima volta, l’Italian Cruise Day, la manifestazione più importante e attesa del crocierismo italiano che si tiene ogni due anni. Questo evento offrirà alle compagnie l’opportunità di incontrare le Autorità di Sistema Portuale e discutere strategie per le stagioni 2027-2028.