Vitale. Passaggio Fiaccola olimpica Cortina 2026. Ragusa si farà trovare pronta

“Il mondo sportivo, e non solo, della nostra città avrà modo di mettersi, ancora una volta, in evidenza. E dobbiamo farci trovare preparati perché Ragusa continui a fare bella figura così come accade, di solito, nel contesto delle varie manifestazioni di rilevanza nazionale a cui è invitata a partecipare”. A sostenerlo è il consigliere comunale Daniele Vitale che fa esplicito riferimento al passaggio della fiaccola olimpica e paralimpica di Milano Cortina 2026 il 17 dicembre di quest’anno. “Per il capoluogo ibleo – ancora Vitale – si tratta di un prestigioso riconoscimento che permetterà di valorizzare ulteriormente le peculiarità del nostro centro urbano. Con la guida del sindaco Peppe Cassì e, nello specifico, con quella dell’assessore allo Sport Simone Digrandi, c’è la certezza che si punterà a raggiungere quel coinvolgimento che si rende necessario per eventi straordinari del genere. Ci vorrà tutta una programmazione nei tempi necessari per arrivare a tagliare lo speciale traguardo a cui tutti ambiamo e per lanciare ulteriormente la città di Ragusa sui palcoscenici che contano”.

