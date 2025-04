il pozzallese Fabio Biagio Fidone Pacer alla Milano Marathon 2025!

Il pozzallese Fabio Biagio Fidone scelto come Pacer ufficiale alla Milano Marathon 2025: guiderà il gruppo delle 3h30?

Milano ha vissuto una delle maratone più attese dell’anno, e tra gli atleti che faranno parlare di sé c’è quello di Fabio Biagio Fidone “corrisempredipiù” della soceità BeRunners di Forlì.

La sua partecipazione alla Milano Marathon era prevista per realizzare un nuovo personal best sotto le 3 ore e 14 minuti, tempo conquistato a Roma solo 20 giorni fa alla 30^ edizione di RunRoma 2025.

Sabato l’arrivo al ritiro pettorali all’expo di Milano e poi come consuetudine l’incontro con Renzo Barbugian, amdassador della Milano Marathon da oltre 20 anni. Giusto due chiacchiere e l’invito in extremis a partecipare alla gara come pacer delle 3 ore e 30 a causa di alcuni ritiri di atleti all’ultimo momento per motivi di salute.

L’atleta Pozzallese non ha pensato minimamente al suo interesse del pb che poteva fare, ma alla richiesta di aiuto e consapevole della grande responsabilità che andava ad assumersi ha accettato l’incarico. Un gesto di grandissimo altruismo di grande valore. Atleta dentro e fuori sempre.

Un ruolo tutt’altro che semplice: guidare un gruppo di runner verso un obiettivo cronometrico significa essere metronomo, motivatore, riferimento, mental coach.

E Fabio, ha avuto le carte in regola per farlo. Atleta solido, preparato, capace di fondere lucidità e passione, ha portato in gara la sua esperienza e la sua innata capacità di leggere la corsa, chilometro dopo chilometro, accompagnando bel 1000 atleti dalla partenza della griglia assegnata all’arrivo tenendo sempre costante il ritmo gara impostato sul tempo di 3 ore e 30 miniti finali, correndo chilometro dopo chilometro sempre costante ad una media di 4.55 al km.

I pacer non corrono per sé. Corrono per gli altri. E’ proprio per questo meritano un applauso doppio. Fabio Biagio Fidone “corrisempredi più”, con il palloncino delle 3h30 alzato in alto, insieme ad altri colleghi atleti è stato la guida e motivatore per chi sognava quel tempo da tanto, per chi ha lavorato duro e cerca solo qualcuno che gli indichi la via.

Una gara bellissima, con una partecipazione di 11 mila atleti provenienti da tutto il Mondo in una giornata più che primaverile, dove si sono registrate temperature lungo il percorso dei 42k di 25°.

Insieme al suo gruppo pacer 3h30 nell’ultimo km di gara hanno invitato gli atleti ad aumentare il passo per il raggiungimento di un ulteriore obbiettivo, facendoli scendendere sotto le 3h.30 così da raggiungere ancora nuovi personal best sotto le 3h30. Il gruppo pacers ha chiuso la gara di 3h.30.16, con la felicità, passione e tanto tanto altruismo.

