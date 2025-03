Anziano ragusano contromano sull’autostrada: tragedia sfiorata sulla A20

Messina.– Poteva finire in tragedia la disavventura di un anziano di 78 anni, residente in provincia di Ragusa, che ha percorso diversi chilometri contromano sull’autostrada A20, senza accorgersi dell’errore.

L’uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale di Messina all’altezza dell’area di servizio di Tremestieri Ovest. Agli agenti, l’anziano ha raccontato di essere partito dalla provincia di Ragusa diretto a Milano e di non ricordare né come né quando avesse imboccato l’autostrada. A causa della stanchezza e dei chilometri percorsi, non si era reso conto di procedere contromano.

Gli agenti della Stradale, allertati dalla Sala Operativa, hanno prontamente bloccato il traffico e fermato l’auto dell’anziano in sicurezza, affidandolo poi ai familiari. Per lui è scattata la revoca della patente, una multa salata, la decurtazione di 10 punti dalla patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.