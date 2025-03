Saranno celebrati venerdì prossimo i funerali del 26enne modicano Peppe Giurdanella, vittima del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso primo marzo in Contrada Bussello, ai confini tra Modica e Ragusa. Ieri è stata eseguita l’autopsia per cui la salma è stata restituita alla famiglia. Le esequie si svolgeranno nel Duomo di San Giorgio alle 10. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione del giovane, che lascia la moglie e due bambine, in Contrada Torre Rodosta.

Salva