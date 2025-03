Per la Giornata Mondiale del Rene si inaugura a Modica il nuovo Ambulatorio Chirurgico di Nefrologia interventistica

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebrerà il 13 marzo, la Fondazione Italiana del Rene (FIR) e la Società Italiana di Nefrologia (SIN) promuoveranno numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, finalizzate alla diagnosi precoce e alla diffusione di corrette abitudini per la tutela della salute dei reni. Anche l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, diretta dal dottor Walter Morale, parteciperà attivamente, offrendo alla popolazione colloqui informativi e screening gratuiti, in programma all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. L’attività sarà rivolta a chiunque desideri approfondire la conoscenza delle patologie renali e ricevere indicazioni utili per la prevenzione.

Nella stessa giornata, sarà inaugurato inoltre l’Ambulatorio Chirurgico dedicato all’attività nefrologica interventistica sugli accessi vascolari per emodialisi. La sala è stata allestita con apparecchiature elettromedicali e strutturata come una sala “ibrida” con caratteristiche tecniche e logistiche, sia chirurgiche che radio-interventistiche, per il trattamento endovascolare delle complicanze delle FAV (fistole artero-venose). E’ l’unica in Sicilia e fra le poche in Italia a presentare queste peculiarità.

Nel campo chirurgico-interventistico la Nefrologia iblea vanta una forte casistica e un expertise di riferimento nazionale. E’ riuscita, inoltre, ad adeguarsi rapidamente alle nuove biotecnologie nel campo degli accessi vascolari, diventando un riferimento della Società Italiana di Nefrologia (SIN) per la formazione e il trattamento di casi complessi, presentando un indice di attrattività del 40 per cento.

L’inaugurazione dell’ambulatorio è in programma alle 12.30 nel reparto di Nefrologia, alla presenza della Direzione strategica dell’ASP. “E’ un appuntamento di cui andiamo particolarmente orgogliosi – dice il dott. Morale – perché contribuisce al raggiungimento di importanti traguardi professionali a beneficio dell’utenza nell’offrire prestazioni sanitarie di alto livello specialistico”.

