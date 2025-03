Pozzallo. 15 anni dopo, la classe del plesso “Arcobaleno” si riunisce intorno alla maestra Tina Blanco

Un incontro speciale, ricco di emozioni e ricordi, ha visto riunirsi la classe della sezione E del plesso Arcobaleno dell’I.C. Amore di Pozzallo, quindici anni dopo aver lasciato la scuola primaria. I “piccoli” di allora, ormai prossimi alla maggiore età, hanno voluto ritrovare la loro maestra, Tina Blanco, per condividere una serata all’insegna della nostalgia e dell’affetto. “Il futuro è nelle vostre mani, fatene un capolavoro. Sognate e abbiate l’ambizione di raggiungere sempre alti obiettivi”. Questo il messaggio beneaugurante che campeggiava sulla torta, simbolo di un legame indissolubile tra la maestra e i suoi alunni.

Nicolò, Salvo, Soraya, Marta A, Marta S, Leandro, Marlon, Asia, Karola, Alberto e Angelo, insieme alle loro mamme, hanno trascorso una piacevole serata in un locale di Pozzallo, rievocando aneddoti e momenti indimenticabili del loro percorso scolastico. Non sono mancati i consigli per il futuro, dispensati con il cuore dalla maestra Tina, visibilmente emozionata nel rivedere i suoi “ragazzi”.

Abbracci, sorrisi e tanta commozione hanno caratterizzato l’incontro, testimoniando come il tempo possa passare, ma i valori dell’amicizia e gli insegnamenti di una maestra speciale rimangano indelebili.

L’assenza delle maestre Rosalba e Lucilla, della collaboratrice Santina e dei compagni Alessandro, Greta, Nicolò P e Jennifer non ha intaccato la gioia della rimpatriata, con la promessa di ritrovarsi presto al completo.

Un augurio speciale va ai futuri diciottenni, che nel lontano 2010/2011 iniziarono il loro percorso scolastico, con la speranza che la vita possa riservare loro infinite soddisfazioni.

