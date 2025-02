Da oggi è possibile presentare la domanda per il reddito di povertà in Sicilia

Da oggi e fino al 15 aprile 2025 è possibile presentare le domande per ottenere il Reddito di povertà in Sicilia, Sulla piattaforma on line bisognerà inserire le domande per chiedere un contributo una tantum che serve ad aiutare chi si trova in difficoltà economiche, residenti in Sicilia. L’erogazione avverrà tramite l’Irfis. La selezione avverrà in conformità a criteri economici e sociali, con priorità ai nuclei con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie mono genitoriali. Possono accedere al contributo i soggetti residenti in Sicilia da almeno cinque anni, il cui Isee concernente l’anno 2023 sia inferiore a 5 mila euro. Il contributo economico sarà erogato secondo le seguenti fasce: 5.000 euro oltre i trenta punti, 3.500 euro fino a trenta punti e 2.500 euro fino a venti punti. Per quanto riguarda i criteri di reddito, il punteggio massimo (10 punti) sarà dato a chi ha un Isee tra 0 e 1.500 euro; fino 3.500 euro saranno assegnati otto punti, mentre sei punti a chi ha un Isee fino a 5.000 euro. La domanda va presentata mediante SPID di livello 2 o Carta nazionale dei Servizi (CNS) e procedere all’invio della domanda.

