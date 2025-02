Quattro gran menzioni per le aziende del Consorzio Olio Dop Monti Iblei a Verona

L’olio dop monti iblei sempre più “in mostra” per svelare al mondo il suo ruolo cruciale e la sua altissima qualità. Un olio che si distingue per le sue caratteristiche sensoriali uniche e che offre un’esperienza gustativa intensa e appagante. Anche a Verona, in occasione del 23esimo concorso Sol d’Oro (che anticipa di un mese l’evento più atteso Sol2Expo), le aziende del consorzio di tutela conquistano importanti riconoscimenti con 4 Gran menzioni. L’edizione 2025 del concorso ha visto in gara 325 campioni di olio Evo provenienti da Italia, Slovenia, Turchia, Albania, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Portogallo e Giappone, a dimostrazione di una crescente partecipazione globale.

La giuria era composta da 16 maestri assaggiatori internazionali coadiuvati dal capo panel Marino Giorgetti, affiancato da esperti provenienti da diversi paesi, tra cui il ragusano Giuseppe Cicero, ma anche Gianfranco De Felici, Simone De Nicola, Giuseppe Giordano, Alfredo Marasciulo, Carlotta Pasetto, Roberta Ruggeri, Giulio Scatolini e Antonio Volani per l’Italia. A completare il team, la spagnola Anunciacion Carpio, la slovena Milena Bucar Miklavcic, la giapponese Miciyo Yamada, la greca Eleftheria Germanaki, la cinese Na Xie e la turca Selin Ertur.

I campioni in gara sono stati suddivisi nelle categorie extravergine, che comprende le sottocategorie fruttato leggero, medio e intenso, Dop (Denominazione di origine protetta), monovarietale e biologico.

Ecco le Gran menzioni alle aziende del consorzio:

Categoria extravergine fruttato medio

‘Letizia’ Azienda Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa)

Categoria Monovarietale

‘Tenuta del Principino’ azienda Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa)

‘Nocellara Salvatore Cutrera’ frantoio Cutrera (Chiaramonte Gulfi)

Categoria Dop-Igp

‘Letizia Primo Raccolto’ azienda Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa)

