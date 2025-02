Aeroporto Comiso, Sallemi: “A breve pubblicazione in gazzetta dei bandi per la continuità territoriale”

“Dopo tanto, troppo tempo, continuano a compiersi i passaggi amministrativi e burocratici relativi ai bandi per la continuità territoriale nello scalo di Comiso”.

A dirlo è il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia.

“Ho seguito personalmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i confronti con la commissione UE e finalmente è tutto pronto per far partire gli OSP (oneri di servizio pubblico). Quindi a breve ci sarà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea sia dell’informativa di imposizione che dei pertinenti avvisi di gara”, continua il senatore.

“Con la gara quindi sarà selezionata la compagnia aerea a cui aggiudicare in esclusiva e con compensazione le rotte a prezzi calmierati per i siciliani. Quindi si volerà da Comiso verso Roma e Milano con tariffe agevolate. Un traguardo atteso da tempo e che restituisce al sud est e alla provincia di Ragusa un diritto alla mobilità necessario e imprescindibile”.

