10 milioni di euro per riqualificare Vittoria e Scoglitti

Per il Comune di Vittoria in arrivo 10 milioni di euro dal FUA (Fondo Unico di Accreditamento). La notizia arriva dopo la riunione di ieri che si è svolta a Ragusa nel corso della quale è stata data la notizia per l’importante contributo in merito ai fondi provenienti dal FUA, con l’assegnazione di una somma di circa 10 milioni di euro. Questi fondi, che fanno parte di una distribuzione complessiva di oltre 40 milioni di euro destinati ai comuni aderenti all’ex Agenda Urbana, saranno utilizzati per migliorare e riqualificare diverse strutture e monumenti della città, con particolare attenzione a opere di grande valore storico, culturale e rigenerazione urbana. In seguito alla riunione di ieri con gli altri comuni membri, il Comune di Vittoria ha ottenuto un finanziamento che permetterà di dare avvio a progetti di rinnovamento e valorizzazione del patrimonio cittadino. Tra gli interventi principali, si evidenziano:

Riqualificazione della Riviera Lanterna: Il terzo lotto di lavori per un importo di 3,5 milioni di euro, volto al completamento della riqualificazione della zona. Un progetto che contribuirà al cambiamento di Scoglitti, assieme alla riqualificazione di Piazza Cavour, il restauro della Delegazione di Scoglitti, e la realizzazione di piste ciclabili sul lungomare.

Restauro del Teatro Comunale: Un investimento di 2,3 milioni di euro per il recupero del prospetto esterno del Teatro Comunale, simbolo della città.

Recupero dell’area dei Cappuccini: Un progetto di recupero e riqualificazione l’edificio dei Cappuccini e dell’area circostante, nella parte alta della Villa Comunale, per un valore di 1,2 milioni di euro. Questo intervento consentirà di valorizzare l’accesso alla Villa e alla Valle dell’Ippari, rendendo l’area più fruibile e collegando la riserva naturale con percorsi restaurati e rinnovati.

Rinnovo del Parco Mezzi del Trasporto Urbano: Un progetto fondamentale per migliorare il trasporto pubblico locale, che prevede l’acquisto di 5-6 autobus corti per avviare il servizio di trasporto pubblico urbano ad emissione 0.

“Questi interventi- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello- sono solo una parte del piano complessivo di valorizzazione e sviluppo del nostro territorio, che vede l’Amministrazione comunale impegnata in una continua crescita e trasformazione della città. I fondi del FUA rappresentano una risorsa fondamentale per supportare questi cambiamenti, contribuendo a garantire un futuro migliore e più moderno per la comunità di Vittoria. Questa assegnazione di fondi è un segno tangibile del nostro impegno costante per il rinnovamento e la crescita della nostra città. Con l’arrivo di questi 10 milioni di euro, – prosegue il Sindaco- daremo il via a progetti di fondamentale importanza, che non solo miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini, ma renderanno Vittoria e la sua frazione più attrattiva, accogliente e sicura. Siamo determinati a valorizzare il nostro patrimonio storico, a migliorare i servizi pubblici e a rendere la nostra città un esempio di sostenibilità e progresso per le future generazioni diventando attrattiva turistica”.

Salva