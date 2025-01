Il Modica Calcio comunica di aver acquisito il diritto per le prestazioni, a titolo definitivo, del calciatore Dario Cappello, il giovane lascia definitivamente il Pescara e si lega ai colori rossoblu fino al 2027.

Arrivato in punta di piedi in prestito, il giovane Cappello ha dimostrato di essere un elemento importante della rosa, guadagnandosi la riconferma anticipata ed un contratto che lo legherà alla squadra della Contea per i prossimi due anni.

Salva