Giornata della Memoria e Pietra d’Inciampo a Comiso. Il grazie della Senatrice Segre

“Grazie davvero per aver voluto condividere momenti di così alto valore civile”. Sono le parole della Senatrice Liliana Segre per la Pietra d’Inciampo allocata nella Giornata della Memoria. A comunicarlo, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Durante la scopertura della pietra d’inciampo donata dalla Fi.Da.Pa di Comiso lo scorso 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria – spiega il sindaco di Comiso – ho preso un impegno importante con la città e con i ragazzi del baby Consiglio presenti all’evento: ho promesso che avrei inviato alla Senatrice, cittadina Onoraria della nostra città dal gennaio 2023, un dettagliato dossier della cerimonia, con corredo fotografico. E così è stato – ancora la Schembari-. Nel brevissimo volgere di 24 ore, la Segre ha ricevuto tutto ed ha risposto, tramite la sua segretaria particolare, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa. “Grazie davvero per aver voluto condividere momenti di così alto valore civile”, ha scritto la Segre nella Sua cortese missiva. Siamo onorati dalla sua sollecita risposta, e la cosa più importante è che siamo riusciti a mandare due messaggi importanti ai nostri ragazzi: l’importanza di ricordare eventi tragici per l’umanità, e l’importanza di mantenere sempre ciò che si promette”

