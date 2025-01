Ragusa. Rilascio tessera di libera circolazione urbana per disabili sui mezzi Etna trasporti

Il Comune di Ragusa comunica che i cittadini con disabilità i quali desiderano ottenere la tessera di libera circolazione urbana sui mezzi Etna trasporti, ai sensi dell’ art.21 della legge regionale 68-81 e della legge regionale 9-92, possono avanzare richiesta, redatta su apposito modulo reperibile nel sito istituzionale dell’Ente, entro le ore 12 del 21 febbraio 2025. L’istanza può essere presentata dall’interessato o da un proprio delegato, presso l’ufficio di Segretariato Sociale del Settore VII sito in via Mario Spadola, 56, a Ragusa, 3° piano, tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 o tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it oppure a mano o per raccomandata A.R. all’indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, Corso Italia, 72.

Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di:

copia dell’estratto del verbale della visita collegiale dalla quale risulti una invalidità espressa in percentuale non inferiore alla soglia minima prevista dalla legge (67 per cento) o degli equiparati documenti equipollenti;

se la richiesta è fatta anche per l’accompagnatore, e necessaria la copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulti il diritto all’accompagnatore;

n.1 foto formato tessera;

copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il disabile sia impossibilitato a presentare l’istanza potrà delegare, con nota scritta corredata di documento di riconoscimento in corso di validità, un altro soggetto da lui scelto.

Nel caso in cui il disabile sia minore o con tutore / amministratore di sostegno / curatore, questi potranno presentare istanza in sua vece compilando l’apposito modello dell’istanza reperibile sempre nel sito internet del comune.

Sono equiparati agli invalidi civili i ciechi civili affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1 decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, gli invalidi del lavoro dal 34 per cento ex T.U. 1124-65, gli invalidi per servizio e di guerra con minorazioni ascritte dalla prima alla quarta categoria prevista dalle norme, i sordi congeniti o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Si avverte altresì che la predetta istanza riguarda esclusivamente la libera circolazione urbana sui mezzi Etna Trasporti.

